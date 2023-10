SNAI – Champions League: Inter e Napoli favorite. Il Milan prova l’impresa a Parigi: «2» a 4,50

La terza giornata della fase a gironi si apre con i nerazzurri impegnati a San Siro contro il Salisburgo («1» a 1,30) e i campioni d’Italia a Berlino («2» a 1,95). La Lazio a Rotterdam: Sarri ok a 3,85

Milano, 23 ottobre – La Champions League entra nel vivo: tra martedì e mercoledì si gioca la terza giornata della fase a gironi, che può indirizzare la strada verso la qualificazione agli ottavi delle quattro italiane impegnate. Le due partite del martedì sono quelle, sulla carta, più abbordabili per i club di Serie A. L’Inter, che ha portato a casa quattro punti nelle prime due sfide (pareggio a San Sebastian contro la Real Sociedad e successo in casa contro il Benfica), ospita a San Siro il Salisburgo con i favori del pronostico: le quote Snai sono tutte dalla parte dei nerazzurri, con l’«1» a 1,30. «X» e «2» viaggiano rispettivamente a 5,50 e 9,50, segno di una certa fiducia verso la squadra di Simone Inzaghi. Sebbene le prime quattro partite del Gruppo D giocate abbiano tutte dato l’esito Under, per Inter-Salisburgo guida l’Over a 1,55 (massimo due gol a 2,30), mentre c’è più equilibrio tra il Goal a 1,95 e il No Goal a 1,77.

Napoli a Berlino L’altra italiana in campo martedì è il Napoli che, dopo la vittoria in campionato a Verona, fa visita all’Union Berlino, squadra in grave crisi e reduce da otto sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions. La strada per gli uomini di Garcia sembra in discesa: la seconda vittoria di fila in trasferta dopo quella in Portogallo sul campo del Braga si gioca a 1,95. Gli altri due segni sono a distanza ravvicinata, a 3,75 e 3,70. Over e Goal a 1,70 e 1,60 (Under e No Goal a 2,05 e 2,20), con Kvaratskhelia a 3,25 e la coppia Raspadori-Simeone a 3,50 tra i marcatori più probabili.

Mercoledì Come il Napoli, giocheranno in trasferta anche Milan e Lazio. I rossoneri, battuti domenica sera dalla Juventus, cercano riscatto sul campo del Psg: Milan che, su Snai, parte da 4,50 ed è indietro rispetto al successo del Psg a 1,75 e al pareggio a 3,80. Quella del Parco dei Principi si preannuncia come una partita con tanti gol, sebbene il Milan abbia iniziato la sua stagione in Champions con due 0-0 contro Newcastle e Borussia Dortmund: Over a 1,67, Goal a 1,60. Seconda trasferta consecutiva anche per la Lazio che, dopo aver sbancato Glasgow, vola in Olanda per affrontare il Feyenoord. Così come il Milan, anche la squadra di Sarri parte indietro sulla lavagna: il blitz dei biancocelesti paga 3,85, quota vicina a quella per il pareggio (3.80). La vittoria del Feyenoord, invece, parte da 1,87.

