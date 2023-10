SNAI – Europa League: Roma e Atalanta avanti su Slavia Praga e Sturm Graz. Fiorentina in discesa

Giovedì la terza giornata della fase a gironi: giallorossi in casa contro i cechi («1» a 1,75), nerazzurri in Austria («2» a 1,90). In Conference, i viola ospitano il Cucaricki: vittoria a 1,10

Milano, 25 ottobre – A punteggio pieno dopo le prime due giornate di Europa League, Roma e Atalanta cercano la terza vittoria consecutiva per ipotecare il passaggio del turno. All’Olimpico, giovedì alle 21, scontro diretto per i giallorossi che ospitano lo Slavia Praga: anche i cechi hanno vinto le prime due partite contro Servette e Sheriff, ma le quote Snai sono tutte dalla parte dei giallorossi, favoriti a 1,75. Se per il pareggio si sale a 3,60, il «2» vola addirittura a 4,75. Sembra, almeno a guardare la lavagna, una partita da Over: tre o più gol a 1,80, con l’Under a 1,92. Il Goal paga 1,70, il No Goal si trova a 2,05. Senza Dybala, è il solito Romelu Lukaku a guidare la lavagna dei probabili marcatori: una rete del belga si gioca a 2,00, seguono Andrea Belotti a 2,75 e la coppia formata da Stephan El Shaarawy (match winner domenica scorsa contro il Monza) e Lorenzo Pellegrini a 3,00. Roma attualmente in testa alle quote antepost per il primo posto nel girone, a 1,25, con lo Slavia Praga a 3,75.

Atalanta in Austria Nel Gruppo D, dopo i successi contro Rakow e quello di Lisbona contro lo Sporting, l’Atalanta va in casa dello Sturm Graz, attualmente a tre punti contro i sei dei nerazzurri. Nel match delle 18.45 in programma in Austria, la squadra di Gasperini parte in netto vantaggio a 1,90: il segno «1» è a più del doppio (3,85), con il pareggio a metà strada a 3,60. Anche in questo caso, come per Roma-Slavia, Over e Goal rispettivamente a 1,75 e 1,65 favoriti su Under e No Goal a 1,95 e 2,10. Gianluca Scamacca a 2,75, Ademola Lookman e Luis Muriel a 3,00 guidano il tabellone dei marcatori con la quota più bassa. I nerazzurri dominano infine l’antepost per la vittoria del girone a 1,30, seguiti dallo Sporting a 4,50 e dallo Sturm Graz a 7,00.

Conference La Fiorentina ha iniziato la sua avventura in Conference League con due pareggi, contro Genk e Ferencvaros. Al Franchi, la squadra di Vincenzo Italiano ospita i serbi del Cucaricki, ancora fermi a zero punti.

Quote Snai tutte dalla parte dei viola: segno «1» a 1,10. Per trovare «X» e «2» bisogna arrivare addirittura a 9,00 e 18. Nonostante i quattro punti di belgi e ungheresi, la Fiorentina si mantiene in testa alle quote antepost per la vittoria del girone, a 1,70: poi Genk a 3,25 e Ferencvaros a 5,00.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434