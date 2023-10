SNAI – Qualificazioni europee: l’Italia a caccia dell’impresa. Il «2» a Wembley a 5,75, l’Inghilterra domina a 1,63

Gli Azzurri tornano nello stadio dove nel 2021 vinsero l’Europeo: stavolta in palio ci sono punti importanti per la qualificazione. Il pareggio è a metà strada (3,75)

Milano, 16 ottobre – Dopo la vittoria agevole di sabato scorso a Bari contro Malta, l’Italia è attesa dall’impegno più difficile del girone di qualificazione all’Europeo: la trasferta a Wembley sul campo di un’Inghilterra che guida saldamente il Gruppo C. Gli Azzurri, a -3 dagli inglesi, hanno gli stessi punti dell’Ucraina, che invece ha una partita in più, ma il compito che attende la squadra di Spalletti è durissimo, come dimostrato dalle quote Snai. Il segno «1» è avanti a 1,63, con il pareggio a metà strada a 3,75 e la vittoria dell’Italia a 5,75. L’Under e il No Goal dominano rispettivamente a 1,65 e 1,67, con gli esiti opposti a 2,10 (Over) e 2,05 (Goal).

Marcatori Ci sono tanti inglesi in testa alla lavagna dei possibili marcatori: Kane domina a 2,25, seguito da Watkins a 3,00, da Rashford e Nketiah a 3,50 e da Bowen a 3,75. Scamacca, che in Inghilterra ha giocato prima di tornare in Serie A e vestire la maglia dell’Atalanta, è il primo azzurro a 4,50, con Berardi, Kean (anche lui con un passato in Premier) e Raspadori a 5,00.

Antepost L’Inghilterra resta la grande favorita per il primo posto nel girone, a 1,10. L’Italia è a 8,00, l’Ucraina a 15.

