Telemedicina- Erickson e In-Place Smart Care insieme per rivoluzionarela riabilitazione dei pazienti in età evolutiva

Roma, 29 febbraio 2024. In un contesto di forte crescita per il mercato della medicina digitale, In-Place Smart Care ed Erickson, annunciano una nuova partnership per accelerare lo sviluppo della telemedicina in Itali a, attraverso la realizzazione di una piattaforma pensata ad hoc per la riabilitazione in età evolutiva.

In-Place Smart Care, la prima piattaforma riconosciuta come dispositivo medico per la riabilitazione dei pazienti in età evolutiva, ed Erickson, casa editrice e centro di formazione italiano, attiva da 40 anni negli ambiti dell’educazione, della didattica, della psicologia, della logopedia, della salute e del lavoro sociale, anche con lo sviluppo di software educativi e riabilitativi, uniranno così le forze per ampliare ed implementare la loro offerta di qualità per la riabilitazione dei piccoli pazienti.

Si tratta di uno strumento innovativo che consente al clinico di pianificare, monitorare e adattare costantemente il trattamento predisponendo materiali riabilitativi mirati su abilità singole o multiple, e agli utenti, di accedere ad un ampio database di materiali ed esercizi interattivi, multimediali e accattivanti per i giovani pazienti.

Grazie alla partnership tra In-Place ed Erickson, è stata dunque realizzata una piattaforma, riconosciuta come dispositivo medico, specializzata nella riabilitazione a distanza e in presenza di pazienti in età evolutiva. La piattaforma è stata sviluppata attraverso l’integrazione delle funzionalità di In-Place Smart Care con quelle di ePro, un software innovativo sviluppato da Erickson, per il recupero e il sostegno di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’integrazione dei due sistemi ha permesso di offrire un’esperienza completa agli specialisti e ai giovani pazienti, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per svolgere la teleterapia e le terapie in presenza con un approccio smart, multidisciplinare, multimodale e clinicamente efficace. Erickson porta alla partnership la piattaforma web ePRO (Potenziamento e Riabilitazione Online) sviluppata per supportare il clinico nella pianificazione e gestione del programma riabilitativo/abilitativo per bambini con DSA o altre difficoltà di apprendimento. ePRO è un sistema multimediale, modulabile e innovativo, che garantisce il riconoscimento della piena centralità del clinico nelle scelte riabilitative, in quanto permette di pianificare, monitorare e adattare costantemente il programma riabilitativo attraverso la predisposizione di materiali appositamente studiati per soddisfare le esigenze del bambino.

In-Place Smart Care, da parte sua, offre una soluzione software gestionale all’avanguardia e tutti gli strumenti e le funzionalità necessarie per consentire alle strutture sanitarie e ai professionisti dell’età evolutiva di fare teleterapia, utilizzando un dispositivo medico, in un ambiente smart, dedicato e pensato dai clinici per i clinici.«Nata in un periodo di emergenza, In-Place Smart Care può essere utilizzata nella pratica clinica consolidata da medici e riabilitatori – afferma Stefano Vicari, Responsabile della U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di In-Place Smart Care – Il nostro Centro è stato tra i primi a sperimentare questa piattaforma e i risultati sono stati molto incoraggianti. Tra gli elementi di pregio della piattaforma aggiornata in collaborazione con Erickson – continua Vicari – c’è anche il fatto che è stata pensata da clinici, oltre che da informatici, e questo avvantaggia notevolmente chi deve lavorare direttamente con i pazienti. Grazie a ciò, il prodotto è flessibile, adattabile e modificabile. Può, dunque, adeguarsi alle esigenze sia dei medici che dei piccoli pazienti, rendendo più semplice la possibilità di utilizzo. Oltre all’aspetto clinico – conclude Vicari – abbiamo potuto verificare vantaggi anche dal punto di vista organizzativo: con la piattaforma In-Place abbiamo, infatti, sperimentato una semplificazione del percorso assistenziale, con un’ottimizzazione dei tempi e delle risorse» conclude Vicari. «La partnership con In-Place Smart Care, rappresenta un passo importante verso l'innovazione della sanità e uno in più verso la sanità del futuro. Partendo sia dalla necessità di basare il trattamento su un modello chiaro e su evidenze scientifiche, sia di tenere in considerazione la complessità dei Disturbi dell’età evolutiva e l’eterogeneità della loro espressione, si è visto come l’informatica consenta di trovare soluzioni alternative (non sostitutive), nuove prospettive e modalità riabilitative. Questa partnership riflette il nostro impegno nel fornire risposte più efficienti, efficaci e rapide alle complesse esigenze cliniche e riabilitative dell'età evolutiva» dichiarano dalla Ricerca&Sviluppo Erickson.

Professionisti, studi e centri di riabilitazione, con un'unica piattaforma, potranno pertanto organizzare la propria attività professionale e seguire i propri pazienti, proponendo attività o esercizi da far svolgere secondo tre modalità differenti: in teleriabilitazione, a distanza (assegnando sessioni di esercizi da svolgere da casa) o in presenza, dando la possibilità di creare progetti riabilitativi altamente personalizzati sulla base delle esigenze del singolo paziente.

Guardando al futuro, questa partnership conferma l'impegno di entrambe le realtà, da anni impegnate nella ricerca di soluzioni sempre più innovative per rendere la riabilitazione efficace e accattivante per i giovani pazienti, nel voler rendere la sanità più smart e accessibile, con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della teleriabilitazione e della sanità digitale per pazienti in età evolutiva.

Per ulteriori informazioni:

www.in-place.it

info@in-place.it