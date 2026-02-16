circle x black
Tra martedì e mercoledì tornano in campo le tre italiane rimaste in corsa. Bianconeri a 2,05 sul campo del Galatasaray, Chivu avanti sul Bodo-Glimt a 1,65.

16 febbraio 2026 | 12.32
LETTURA: 2 minuti

Milano, 16 febbraio – La Champions League entra nel vivo. Dopo la fine della prima fase, inizia quella a eliminazione diretta: se il Napoli è stato già eliminato, proveranno a qualificarsi agli ottavi di finale Inter, Juventus e Atalanta. Martedì alle 18.45 apre il match tra i bianconeri e il Galatasaray nel remake della sfida del 2013 (in cui i turchi ebbero la meglio grazie all’1-0 nell’ultima giornata della fase a gironi): una partita che sulla lavagna Snai vede favorita la squadra di Luciano Spalletti, con il «2» a 2,05, il pareggio a 3,45 e il successo dei padroni di casa a 3,45. Equilibrio per quanto riguarda il numero di reti che saranno segnate: meno di tre (Under) a 1,95, con l’esito opposto a 1,77, mentre il Goal è proposto a 1,63 e il No Goal a 2,15. Tra i risultati esatti in pole, a quota 11,00, sia lo 0-0 che lo 0-2.

Atalanta in Germania Sempre martedì ma alle 21.00 tocca all’Atalanta, impegnata sul campo del Borussia Dortmund (che la eliminò nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2017/2018), con mister Palladino che dovrà fare a meno degli infortunati Raspadori e De Ketelaere in attacco. Una partita che vede i nerazzurri dietro nelle previsioni: il loro successo al Signal Iduna Park paga 3,5, mentre l’«1» e l’«X» valgono rispettivamente 2,00 e 3,65. Riguardo al numero dei gol, l’Over (1,60) è avanti sull’Under (2,15) così come il Goal (1,53) sul No Goal (2,35).

Chivu all’esame Bodo L’ultima squadra italiana a scendere in campo in ordine di tempo sarà l’Inter, che giocherà mercoledì alle 21.00 sul campo del Bodo-Glimt. Gli uomini di Chivu partono in pole a 1,65, con l’«1» quasi al triplo della posta (4,50) e il pareggio a 4,25. L’Over e il Goal si giocano entrambi a 1,50, favoriti rispetto a Under (2,45) e No Goal (2,40).

Antepost Alla vigilia dell’inizio della fase decisiva, l’Arsenal a 5,00 è la squadra favorita per la vittoria finale della Champions League. Segue il Bayern Monaco a 6,00, con il Barcellona campione fissato a 8,50. Le italiane: Inter a 25, Juventus a 75 e l’Atalanta a 100.

