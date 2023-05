In occasione dell’Annual Meeting dell’Advisory Board Investitori Esteri (Abie) di Confindustria dal titolo “Le imprese globali e il mondo che verrà” che si è tenuto venerdì 5 maggio a Roma, presso The Dome - Campus Luiss, è intervenuto Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia e coordinatore dell’Osservatorio Abie, parlando dell’impatto essenziale delle multinazionali all’interno dell’economia italiana.