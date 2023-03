In Francia spot su rischi alcol, Viola 'in Italia si negano evidenze'

Alcol e salute. Mentre in Italia risuona ancora l'eco delle polemiche sollevate dalla proposta irlandese di etichettare vino e bevande alcoliche con avvertenze sui rischi che si corrono bevendo, a favore della quale si è schierata l'immunologa dell'Università di Padova Antonella Viola, la Francia prende posizione con uno spot istituzionale che evidenzia il paradosso di brindare "alla salute" con alcolici nel bicchiere: "Non è un po' assurdo augurarsi 'Salute!' con l'alcol? L'alcol moltiplica il rischio di cancro, ictus emorragico e aritmie cardiache. La buona salute non ha niente a che vedere con l'alcol", recita lo slogan.

Un'iniziativa che Viola commenta così. "Mentre in Italia si negano le evidenze, il Governo e il ministero della Salute della Francia mandano un messaggio chiarissimo ai cittadini: la salute si ottiene rinunciando all'alcol. Anche la Francia produce ed esporta vino - scrive la scienziata su Facebook - e ha enormi interessi economici nel settore. Ma non mente ai suoi cittadini. Il Governo dice la verità e lascia poi libera scelta. Perché da noi si mente?".