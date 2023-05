Incidente Immobile, i tempi di recupero

L'attaccante in ospedale anche per una notte

Non è una stagione fortunata per Ciro Immobile.Dopo l'incidente con un tram nella giornata di domenica, l'attaccante della Lazio è stato ricoverato all'ospedale.

Il motivo? Un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Un problema fisico che lo costringerà a restare fuori dai giochi per un bel po'.

I tempi di recupero sono ancora incerti. Molto dipenderà dai fastidi che conseguiranno dopo la frattura della costola. Ciò che è certo è che Immobile resterà ancora una notte in ospedale insieme alle figlie Michela e Giorgia e non sarà dimesso oggi come inizialmente previsto.

Una volta uscito, Immobile dovrà osservare tra i sette ed i dieci giorni di riposo assoluto. Non potrà dunque allenarsi. Questa una prima stima sui tempi di recupero del capitano della Lazio. Sicuramente salterà pero' le prossime due gare di campionato contro Torino e Inter.

Al suo posto pronto Felipe Anderson come falso nove, con Zaccagni e Pedro a supporto. Una soluzione a cui Sarri ha dovuto fare spesso affidamento quest'anno visti i tanti infortuni rimediati dall'attaccante.

Fantacalcio.it per Adnkronos