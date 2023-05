Inizia ufficialmente l’estate: ripartono le linee di Moby da Genova per Olbia e da Livorno e Genova per Bastia

Milano, 17.05.2023 – Il calendario dice che siamo ancora in primavera, ma con Moby l’estate inizia in anticipo e dura più a lungo.

Tornano infatti le linee stagionali più amate della compagnia della Balena blu che si aggiungono a quelle che operano tutto l’anno e quest’anno dureranno anche più a lungo per venire incontro alla sempre maggiore richiesta da parte dei passeggeri per i quali la vacanza inizia dal viaggio e si prolunga fino al ritorno in città.

Da domani, 18 maggio (e quest’anno prolungata fino al 22 ottobre), torna la Genova-Olbia-Genova, la linea più amata dai viaggiatori del Nord Italia e dell’Europa continentale, con quattro navi dedicate alla linea: Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby Drea, per venire incontro a tutte le esigenze dei viaggiatori. E anche gli orari vanno di pari passo, con una flessibilità assoluta, la possibilità di viaggiare sia con le corse notturne sia di giorno, con fino a sei partenze quotidiane, fra andate e ritorni.

E sempre da domani, 18 maggio (e fino al 22 ottobre), parte la “direttissima” Livorno-Bastia-Livorno, che porta i viaggiatori in Corsica con il viaggio più veloce: i viaggi saranno diurni, con le partenze da Livorno in direzione di Bastia la mattina e ritorni dalla Corsica verso l’Italia il pomeriggio, tutti i giorni.

Una settimana dopo, il 25 maggio (e fino al primo ottobre) parte invece la Genova-Bastia-Genova, con partenze tutti i giorni, con corse di andata notturne e di ritorno diurne. Poi, a metà agosto gli orari si invertono: quindi le partenze da Genova saranno con corse diurne e quelle da Bastia in notturna.

La linea sarà ulteriormente rafforzata nei week-end di luglio ed agosto, con partenze diurne veloci da Genova con Moby Aki e Moby Wonder.

L’apertura di queste linee si aggiunge a quelle operative tutto l’anno - Livorno-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, Piombino-Elba - e alle linee Tirrenia fra Genova e Porto Torres, fra Civitavecchia e Olbia e fra Napoli e Palermo, anch’esse attive 365 giorni all’anno in entrambe le direzioni.

In particolare, sulla Livorno-Olbia-Livorno arriva Moby Fantasy, il traghetto più grande al mondo che offre ai passeggeri standard e servizi di bordo da nave da crociera che innoveranno radicalmente il modo di viaggiare sul mare.

In più, Moby e Tirrenia offrono a tutti coloro che acquistano fino al 12 giugno un biglietto per Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba un buono sconto del 20 per cento dell’importo pagato (al netto di tasse e diritti) da spendere sul viaggio successivo.

Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia già dal viaggio, l’estate anche prima. E la convenienza e la qualità durano sempre.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia,Corsica, isola d’Elba e Arcipelago Toscano con 38 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 14 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.