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Bassetti: "Trump blocca report su effetti vaccino covid"

"Quando a comandare la sanità ci metti no-vax e complottisti, questi sono i risultati. E' censura scientifica, ormai sono alla frutta"

Matteo Bassetti
Matteo Bassetti
11 aprile 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I Cdc degli Usa hanno nascosto all'opinione pubblica americana dati che dimostrano i benefici dei vaccini Covid su ricoveri e complicanze, ritardando per ordine di Trump la pubblicazione di articoli scientifici". Il professor Matteo Bassetti critica la linea dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Negli Usa, come riferisce il Washington Post, è stata bloccata la pubblicazione di un report che dimostrerebbe l'efficacia dei vaccini contro il covid, con effetti evidenti sul calo di ricoveri. "Quando a comandare la sanità ci metti no-vax e complottisti, questi sono i risultati. E' censura scientifica, ormai sono alla frutta", dice il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

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Secondo il Washington Post, che cita come fonte due scienziati a conoscenza della decisione, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno posticipato la pubblicazione di un rapporto che dimostra come il vaccino contro il Covid abbia dimezzato la probabilità di accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri per gli adulti sani lo scorso inverno. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra funzionari attuali e non: il timore è che le informazioni sui benefici del vaccino vengano minimizzate perché in contrasto con le posizioni del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., da sempre critico nei confronti delle vaccinazioni. Il rapporto avrebbe dovuto essere diffuso il 19 marzo sulla principale pubblicazione scientifica di punta del CDC, il Morbidity and Mortality Weekly Report.

Secondo il report, tra settembre e dicembre 2025 gli adulti sani che hanno ricevuto il vaccino hanno ridotto del 50% la probabilità di recarsi al pronto soccorso o in una struttura di assistenza urgente e del 55% il rischio di essere ricoverati in ospedale per Covid rispetto a coloro che non hanno ricevuto la dose di vaccino prevista per il periodo 2025-2026.

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