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Casini (Commissione europea): 'Dalla sicurezza alla vita dei cittadini, delineato il programma dell’Ue'

Il capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia ai microfoni Adnkronos a commento del discorso di Ursula von der Leyen

Claudio Casini
Claudio Casini
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16 settembre 2026 | 18.52
Giorgio Rutelli
LETTURA: 1 minuti

“La presidente ha delineato il programma della Commissione europea per il prossimo anno e dell’Unione europea, affrontando tutti gli argomenti che riguardano i cittadini europei e il futuro dell’Unione”. Queste le parole di Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, all'incontro Soteu, il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, trasmesso in diretta presso Spazio Europa Experience - David Sassoli a Roma.

“Ha messo l’accento sulle questioni più importanti, dalla sicurezza alla vita dei cittadini, dalla protezione dei nostri giovani ai rapporti internazionali con gli altri Stati nel mondo”, ha spiegato Casini, sottolineando l’ampiezza dei temi affrontati dalla presidente della Commissione nel suo intervento.

“È un discorso molto complesso e importante”, ha aggiunto, evidenziando come alle priorità indicate da von der Leyen dovrà ora seguire “un’attuazione nei prossimi mesi”. Secondo Casini, il discorso ha quindi delineato un programma che riguarda sia le principali sfide dell’Unione che gli aspetti più vicini alla vita quotidiana dei cittadini europei.

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Commissione europea Unione europea sicurezza cittadini protezione dei giovani
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