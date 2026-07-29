Dal 2 agosto l'Ue richiede etichette per l'IA. Cosa cambia online?

I deepfake e altri contenuti generati dall'intelligenza artificiale (IA) dovranno essere etichettati a partire da domenica prossima, quando entreranno in vigore le nuove norme sulla trasparenza dell'intelligenza artificiale dell'Unione Europea. L'obiettivo è garantire che gli europei sappiano immediatamente se i contenuti online che vedono sono reali o falsi.

La normativa sull’IA dell’Ue entrerà in vigore in più fasi. Da domenica 2 agosto, le aziende devono garantire che i loro sistemi di intelligenza artificiale come i chatbot rendano chiaro agli utenti che sono IA, o che, quando un'immagine o un testo sono stati creati utilizzando l'intelligenza artificiale, devono recare un'etichetta che lo dica.

Questo può essere fatto integrando filigrane e altri marcatori per consentire il facile rilevamento dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Le aziende rischiano multe salate, se non si conformano.

"L'intelligenza artificiale generativa consente di creare disinformazione su una scala senza precedenti, adattata a un pubblico specifico e diffusa con notevole velocità", ha affermato un funzionario dell'Ue.

Poiché l'intelligenza artificiale "rende sempre più difficile per tutti noi distinguere ciò che è reale da ciò che è sintetico", ha affermato il funzionario, le regole dell'Ue cercano di "preservare la capacità dei cittadini di fidarsi di ciò che vedono, sentono e leggono".

Di particolare preoccupazione per l’Ue sono i deepfake: testi, immagini, video e suoni che sembrano reali, ma sono in realtà generati o manipolati dall’intelligenza artificiale.

Le regole riguardano i contenuti realizzati per motivi professionali e l’Ue insiste che le persone che utilizzano l’IA a titolo puramente personale non saranno interessate. Anche i testi che mirano a informare il pubblico su questioni di interesse generale dovranno essere etichettati, se sono stati creati utilizzando l’intelligenza artificiale senza il controllo editoriale umano.

I sistemi di intelligenza artificiale esistenti hanno tempo fino al 2 dicembre per adattarsi alle nuove regole e sono previste esenzioni per il lavoro "artistico, creativo, satirico e di fantasia".

L’Ue è stata criticata per aver posto maggiori oneri a carico delle imprese e norme che alla fine costringeranno a etichettare tutti i contenuti, data la rapida crescita dell’uso diffuso dell’intelligenza artificiale in tutta Europa.

"Abbiamo sentito dire che sarà molto, molto difficile da implementare. Ma penso che lo sentiamo spesso riguardo ai requisiti di conformità. Eppure, il mondo gira e noi riusciamo a capire queste cose", ha detto all'Afp Ashley Casovan dell'International Association of Privacy Professionals.

I giganti della tecnologia mondiale hanno già iniziato ad applicare le proprie etichette, in previsione delle regole. Ad esempio, TikTok richiede da diversi anni ai creatori di contenuti di etichettare immagini, audio e video generati dall’intelligenza artificiale e afferma che oltre tre miliardi di contenuti hanno già etichette, grazie a strumenti e tecnologie di rilevamento.

Allo stesso modo, Meta ha predisposto un'etichetta "AI Info" su Instagram e Facebook, per i post che utilizzano la tecnologia.

Google ha firmato il codice di condotta dell’Ue sulla trasparenza dell’intelligenza artificiale e afferma che sta lavorando con altri come Nvidia, OpenAI e Apple sugli strumenti di tagging digitale.

Ma Karen Massin di Google mette in guardia dalla “complessità normativa” che potrebbe rivelarsi controproducente e “rischia di confondere le persone che queste regole dovrebbero aiutare".

"Se i contenuti online sono inondati di etichette AI e informative legali sovrapposte, diventa più difficile per le persone ottenere il contesto chiaro di cui hanno bisogno", ha aggiunto Massin.