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Dazi farmaci Ue-Usa: Bruxelles avverte Washington su oneri aggiuntivi

Bruxelles "prende atto" dell'indagine americana sui medicinali in Germania e ricorda gli impegni presi a Turnberry

- Fotogramma/Ipa
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10 novembre 2026 | 14.48
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

In base all'accordo di Turnberry, gli Usa non devono apporre alcun "onere aggiuntivo" sulle importazioni dall'Ue. Lo ha ricordato la vice portavoce capo della Commissione Europea Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa, commentando le minacce di Washington in materia di farmaci.

L'Unione Europea, ha affermato, prende "atto della decisione degli Stati Uniti di avviare un'indagine ai sensi della Sezione 301 in merito al quadro normativo tedesco su prezzi e rimborso dei prodotti farmaceutici".

Gli Usa ritengono che Berlino applichi un sistema di negoziazione e rimborso dei farmaci che la porta a pagare troppo poco per i farmaci innovativi, scaricando così sui contribuenti e sui pazienti americani l'onere dei costi di ricerca e sviluppo, spesso rilevanti, di questi medicinali.

L'Ue e gli Stati Uniti, ha continuato Podestà, "condividono un partenariato solido e di lunga data, sostenuto da ampi legami in materia di scambi, investimenti, ricerca e innovazione nel settore delle scienze e della farmaceutica".

Per l'Ue "è fondamentale mantenere un commercio privo di dazi e barriere nel settore farmaceutico e delle scienze della vita; un concetto che abbiamo già avuto modo di ribadire in passato. Gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta Ue-Usa dello scorso agosto, relativa agli scambi nel settore farmaceutico, devono essere rispettati".

Pertanto, ha aggiunto, gli Stati Uniti "non dovrebbero imporre alcun dazio aggiuntivo sulle esportazioni dell'Ue a seguito di indagini ai sensi della Sezione 301 o di misure connesse alla determinazione dei prezzi dei farmaci. Continueremo a confrontarci con gli Stati Uniti su queste basi; al momento, non abbiamo ulteriori informazioni da condividere", ha concluso.

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