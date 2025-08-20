circle x black
Cerca nel sito
 

Musk frena sul nuovo partito: per il 2028 c'è l'idea di puntare su Vance

Secondo il Wall Street Journal, il Ceo di Tesla avrebbe espresso la sua posizione ad alcuni 'fedelissimi'

Elon Musk - Fotogramma/IPA
Elon Musk - Fotogramma/IPA
20 agosto 2025 | 11.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Procederebbe con cautela, frenerebbe, senza fare troppo rumore, Elon Musk sul progetto di fondare un nuovo partito politico. A scriverne è il Wall Street Journal che cita fonti a conoscenza dei progetti del ceo di Tesla secondo le quali Musk avrebbe detto ai 'fedelissimi' di voler concentrare l'attenzione sulle sue aziende, riluttante di fronte alla possibilità di inimicarsi potenti repubblicani con il lancio di una nuova forza politica che inevitabilmente attirerebbe elettori.

Musk abbandona il terzo partito?

Stando alle fonti del giornale Musk non avrebbe escluso definitivamente l'idea e potrebbe cambiare posizione con l'avvicinarsi delle elezioni di Midterm del 2026. Anche se a fine luglio è stata annullata una call con un gruppo specializzato nell'organizzazione di campagne per i partiti, afferma una fonte, precisando che ai partecipanti è stata riferita la volontà di Musk di concentrarsi sulle sue società. No comment da Musk e portavoce.

Era solo l'inizio di luglio quando Musk - che a fine maggio ha lasciato il Doge ed è stato protagonista di scintille con Donald Trump - parlava dell'America Party, promettendo di voler rappresentare gli elettori americani delusi dai due principali partiti politici. Il Wsj evidenzia come Musk sia sempre rimasto in parte concentrato sulla volontà di preservare i rapporti con il vice presidente JD Vance e come sia stato in contatto con lui nelle ultime settimane. Secondo il giornale, ai collaboratori Musk avrebbe detto che andare avanti con l'idea di un nuovo partito danneggerebbe i rapporti con Vance. E Musk e collaboratori avrebbero parlato con persone vicine della possibilità, in fase di valutazione, di usare le risorse per sostenere Vance se dovesse candidarsi alla presidenza nel 2028.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Elon Musk Musk terzo partito Musk Trump Elon Musk JD Vance
Vedi anche
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza