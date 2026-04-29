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Forza navale "complementare alla Nato": l'iniziativa di Gb e 9 Paesi europei contro la minaccia Russia

La forza non includerà gli Stati Uniti, Canada e Paesi alleati valutano adesione. La 'Jef' sarà pronta a "combattere immediatamente, se necessario, con reali piani di guerra"

Soldato russo - Fotogramma /Ipa
Soldato russo - Fotogramma /Ipa
29 aprile 2026 | 19.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una forza navale unificata per esercitare deterrenza contro la Russia "al confine del mare aperto" al nord. A farne parte la Gran Bretagna e nove Paesi europei: Olanda, i cinque Nordici e i tre Baltici. Il comandante della Royal Navy, Sir Gwyn Jenkins, ha reso nota la firma di una dichiarazione di intenti, la scorsa settimana, per la creazione della Joint Expeditionary Force (Jef), una "forza marittima multinazionale" che agisca come "complemento alla Nato".

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Malgrado la crisi del canale di Hormuz, "la Russia rimane la minaccia più grave per la nostra sicurezza", ha aggiunto il 'first sea lord', ricordando che il numero di incursioni della Russia in acque britanniche è balzata di quasi un terzo negli ultimi due anni. La forza non includerà gli Stati Uniti. Ma il Canada sta considerando la possibilità di aderire, così come altri Paesi alleati.

La Gran Bretagna, ha aggiunto Jenkins, "ha un confine aperto marittimo con la Russia a nord". Il comando della Jef sarà basato, se necessario, a Northwood, a nord ovest di Londra. Sarà pronta a "combattere immediatamente, se necessario, con capacità reali, reali piani di guerra, integrazione reale".

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Forza navale Russia Nato Deterrenza Gran Bretagna Europa
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