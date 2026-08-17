circle x black
Cerca nel sito
 

Gatto scompare per 10 anni, poi si presenta... al compleanno della padrona

È successo in Galles

Gatto - Ipa/Fotogramma
Gatto - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un gatto scomparsa è tornata a casa... per il 30esimo compleanno della padrona. È successo in Galles, dove un felino scomparso dieci anni fa ha ritrovato la via di casa riabbracciando le sue due proprietarie. Lucy e Hannah Robertson, due sorelle che abitano a Newbridge, nella contea di Caerphilly, rimasero "con il cuore spezzato" nel 2013 quando Charlie, il loro gatto che all'epoca aveva tre anni, scomparve.

A raccontarlo è la Bbc, che riporta come il gatto fosse solito vivere all'aperto vagando spesso per le strade, salvo poi non fare più ritorno a casa. La famiglia Robertson aveva trascorso mesi a cercarlo, ma senza successo, fino allo scorso luglio, quando Charlie è stato ritrovato proprio il giorno in cui Lucy compiva 30 anni. A comunicarlo alle sorelle una chiamata del veterinario che ha lasciato le due donne "sbalordite".

Una persona che viveva nelle vicinanze aveva trovato Charlie nascosta tra i cespugli, nutrendola per settimane prima di portarla dal veterinario, che ha contattato Hannah al numero di telefono riportato sul microchip.

Hannah ha raccontato che anche il veterinario è rimasto "davvero scioccato" nello scoprire che il gatto era scomparso da dieci anni. La gatta tigrata, molto socievole, godeva di ottima salute, il suo pelo era folto e non appariva trasandata. È stata la stessa Hannah a raccontare come il veterinario sia rimasto "davvero scioccato" nello scoprire che il gatto era scomparso da dieci anni. Il gatto, molto socievole, godeva di ottima salute, il suo pelo era folto e non appariva trasandata.

"Non abbiamo mai perso la speranza. Ma purtroppo non riuscivamo a trovarla", ha dichiarato Hannah a Bbc Radio Wales Drive. Per Lucy, che aveva pubblicato anche un annuncio su Facebook, "è stato straziante. Temevamo che fosse stata investita o che non ci fosse più".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gatto gatto scomparso gatto galles
Vedi anche
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza