La mossa per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità Ai nella popolare applicazione di messaggistica violi le regole di concorrenza europee
La Commissione europea ha annunciato l'avvio di un'indagine antitrust per determinare se il modo in cui Meta sta implementando le funzionalità di intelligenza artificiale nella popolare applicazione di messaggistica WhatsApp violi le regole di concorrenza europee.
La preoccupazione dell'esecutivo europeo è relativa a una politica di Meta, annunciata di recente, che potrebbe impedire ai fornitori di servizi Ia di terze parti di offrire i propri servizi attraverso WhatsApp, come si apprende da un comunicato ufficiale.