Iran: Bettel critico, "nessun cambio regime, Stretto Hormuz è la nuova arma"

Bettel (Lussemburgo) constata che il "cambio di regime" in Iran non c'è stato, affermando che lo Stretto di Hormuz è la loro "nuova arma" degli Ayatollah e attendendo dettagli sul programma nucleare.

"C'è un cambio di regime in Iran? Non so se c'è e penso che fosse questo l'obiettivo" della guerra. "E non so che cosa succederà con il programma nucleare degli iraniani, quindi aspetterei i temini dell'accordo prima di trarre lezioni". Lo dice il ministro degli Esteri ed ex premier del Lussemburgo Xavier Bettel, a margine del Consiglio Affari Esteri nella capitale del Granducato.

Il 'problema' Iran, continua, "era più complicato di quanto qualcuno non pensasse" e "l'impatto" della guerra "è stato enorme. L'Iran stava cercando di costruire un'arma e ne ha trovata una grossa, lo Stretto di Hormuz. Ogni soluzione nella giusta direzione sarà importante", conclude.