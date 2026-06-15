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Iran: Bettel critico, "nessun cambio regime, Stretto Hormuz è la nuova arma"

Bettel (Lussemburgo) constata che il "cambio di regime" in Iran non c'è stato, affermando che lo Stretto di Hormuz è la loro "nuova arma" degli Ayatollah e attendendo dettagli sul programma nucleare.

Il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel - Fotogramma/Ipa
Il ministro degli Esteri del Lussemburgo Xavier Bettel - Fotogramma/Ipa
15 giugno 2026 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"C'è un cambio di regime in Iran? Non so se c'è e penso che fosse questo l'obiettivo" della guerra. "E non so che cosa succederà con il programma nucleare degli iraniani, quindi aspetterei i temini dell'accordo prima di trarre lezioni". Lo dice il ministro degli Esteri ed ex premier del Lussemburgo Xavier Bettel, a margine del Consiglio Affari Esteri nella capitale del Granducato.

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Il 'problema' Iran, continua, "era più complicato di quanto qualcuno non pensasse" e "l'impatto" della guerra "è stato enorme. L'Iran stava cercando di costruire un'arma e ne ha trovata una grossa, lo Stretto di Hormuz. Ogni soluzione nella giusta direzione sarà importante", conclude.

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Xavier Bettel Ue Iran nucleare Iran
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