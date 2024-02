"Il mio sogno è avere la cittadinanza russa". Lo ha detto in un'intervista telefonica con 'Il Cittadino' di Lodi Irene Cecchini, la studentessa di 23 anni, protagonista ieri del dialogo con il presidente Vladimir Putin. Cecchini, originaria della provincia di Lodi, si è trasferita a Mosca subito dopo la maturità, per frequentare l'Istituto statale per le relazioni internazionali (Mgimo).

"L'ho detto anche al presidente Putin, che sono pronta ad aiutarlo per costruire il progetto di ristrutturazione del sistema d'immigrazione per chi vuole restare a vivere in Russia e non ha un visto lavorativo o di studio", ha raccontato Cecchini nella lunga conversazione telefonica con 'Il Cittadino'.