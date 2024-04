Israele Iran, Teheran evacua basi in Siria - Ascolta

I Pasdaran iraniani avrebbero adottato "misure di emergenza" per le loro strutture in tutta la Siria, per il timore di un attacco israeliano. Lo scrive Haaretz riprendendo il Wall Street Journal che cita come fonte un consigliere del governo siriano e un attivista locale. Acune strutture sarebbero state evacuate. Nel frattempo l'aeronautica israeliana ha colpito più di 40 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, compresi lanciarazzi pronti per attacchi contro Israele. I caccia israeliani hanno inoltre colpito diversi obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte mentre gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro l'Iran.