Jimmy Kimmel nel mirino di Trump. Sia di Donald che di Melania. Il presidente e la First Lady chiedono a gran voce il licenziamento del conduttore della Abc, protagonista di un monologo andato in onda pochi giorni prima dell'attacco a Washington. Kimmel, immaginando di tenere un discorso alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, si riferiva a Melania: "Hai il bagliore di una vedova in attesa". Sabato sera, nell'hotel in cui si svolgeva la cena, un uomo ha aperto il fuoco prima di essere bloccato dagli agenti del Secret Service.

Trump ha condannato "l'ignobile incitamento alla violenza" del conduttore. "Wow, Jimmy Kimmel, che non è affatto divertente, come dimostrano i suoi pessimi indici di ascolto, ha fatto una dichiarazione nel suo show davvero scioccante - ha scritto Trump su Truth Social - Il giorno dopo un pazzo ha cercato di entrare nella sala da ballo della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, armato di fucile, pistola e molti coltelli. Era lì per un motivo molto ovvio e sinistro". "Apprezzo che così tante persone siano indignate dall'ignobile incitamento alla violenza di Kimmel e normalmente non reagirei a nulla di ciò che dice, ma questo è qualcosa che va ben oltre ogni limite. Jimmy Kimmel dovrebbe essere immediatamente licenziato dalla Disney e dalla Abc", ha concluso Trump.

Parole durissime anche dalla First Lady. "La retorica odiosa e violenta di Kimmel è pensata per dividere il nostro Paese", ha detto Melania Trump, tornando ad accusare il conduttore televisivo definendolo "un codardo" ed esortando Abc a "prendere posizione".

"Il monologo su di me e la mia famiglia non è comicità: le sue parole sono corrosive e aggravano la malattia politica negli Stati Uniti - ha scritto la First Lady su X - Persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio. Un codardo, Kimmel si nasconde dietro Abc perché sa che il network continuerà a proteggerlo". Il conduttore era stato in passato nel mirino delle critiche di Donald Trump, che lo aveva definito "immondizia democratica", con "zero talento e pessimi ascolti", esortando Abc a licenziarlo.

Anche la Casa Bianca ha criticato Kimmel. "Chi mai, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, direbbe che una moglie sarebbe 'raggiante' all'idea del possibile omicidio del marito che ama?!", ha detto la portavoce Karoline Leavitt durante il briefing con la stampa.

"E dopo quello che ho vissuto sabato sera con la First Lady, posso dirvi che era tutt'altro che così. Questo tipo di retorica sul presidente, sulla First Lady e sui suoi sostenitori è completamente folle, ed è incredibile che il popolo americano debba subirla sera dopo sera dopo sera", ha aggiunto Leavitt.