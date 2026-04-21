Lettonia chiede all'Ue di bandire la Russia dalla Biennale di Venezia

La Lettonia chiederà al Consiglio Affari Esteri dell'Ue di schierarsi per "vietare" alla Russia di partecipare alla Biennale di Venezia. Lo annuncia Artjoms Ursulskis, segretario del Ministero degli Affari Esteri della Lettonia, a margine del Consiglio Ue a Lussemburgo.

"C'è una questione specifica - afferma - che la Lettonia porta all'ordine del giorno di oggi: la partecipazione della Russia alla Biennale di Vienna di quest'anno. La Russia uccide civili ucraini ogni giorno e sta di fatto distruggendo il patrimonio culturale europeo. Pertanto, crediamo che sia necessaria un'azione collettiva e chiederemo ai nostri amici di sostenerci".

"Dobbiamo assumere una posizione comune - prosegue - per vietare alla Russia di partecipare alla Biennale di Venezia. Non sono pronti a porre fine alla guerra, e questo non è certo il momento di concedere loro credibilità internazionale. Questo è uno dei modi in cui cercano di influenzare il nostro pensiero qui in Europa".