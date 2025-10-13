circle x black
Ostaggi liberi, c'è anche Evyatar David: Hamas gli fece a scavare la sua tomba

Il giovane è stato protagonista di un drammatico video diffuso ad agosto

Evyatar David
13 ottobre 2025 | 16.32
Redazione Adnkronos
Tra i 20 ostaggi liberati da Hamas oggi c'è anche Evyatar David. Il 24enne, sequestrato negli attacchi condotti contro Israele il 7 ottobre 2023, è stato rilasciato dopo oltre 2 anni di prigionia a Gaza. David era stato rapito al Nova Film Festival, dove Hamas aveva ucciso oltre 300 persone. Appassionato di musica, il ragazzo stava lavorando in un bar per raccogliere soldi per un viaggio in Thailandia.

Oggi, dopo la liberazione, sono stati diffusi video che ritraggono Evyatar David in condizioni apparentemente buone. Il giovane, con i capelli corti e la barba accennata, nei mesi scorsi era stato protagonista di un video diffuso da Hamas. Rinchiuso in un tunnel, nel filmato pubblicato ad agosto David appariva magrissimo e visibilmente indebolito. Nella clip, il giovane era stato costretto a scavare una buca che sarebbe diventata la sua tomba.

