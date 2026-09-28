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Parlamento Ue intitola edificio a David Sassoli: presenti Prodi, Schlein e Tajani

Domani pomeriggio a Bruxelles la cerimonia ufficiale, con Metsola e von der Leyen

David Sassoli - Foto Afp
David Sassoli - Foto Afp
28 settembre 2026 | 15.14
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Domani il Parlamento Europeo cambierà ufficialmente nome ad un edificio della sua sede di Bruxelles, che verrà rinominato in onore dell'ex presidente dell'Aula David Maria Sassoli, scomparso l'11 gennaio 2022.

La cerimonia ufficiale, che darà attuazione alla decisione presa nel febbraio scorso, si svolgerà domani dalle 15 alle 15.45 sull'Esplanade Solidarność 1980, tra l'edificio Zweig e l'edificio dedicato a Sassoli, che oggi si chiama Trèves.

Sono previsti un discorso di apertura della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, interventi di altre personalità e lo svelamento di una targa commemorativa.

Oltre a Metsola, interverranno la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l'ex presidente del Parlamento Europeo e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la presidente del gruppo S&D Iratxe Garcìa Perez, la segretaria del Pd Elly Schlein e l'ex presidente della Commissione ed ex premier Romano Prodi.

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Ue Parlamento Europeo Elly Schlein David Sassoli Romano Prodi Antonio Tajani
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