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Pesca Ue 2025: 5,5 miliardi di euro di pescato sbarcato

Tonno in vendita in un mercato a Cagliari - Fotogramma/Ipa
Tonno in vendita in un mercato a Cagliari - Fotogramma/Ipa
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19 ottobre 2026 | 11.36
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 2 minuti

Nel 2025, il valore complessivo dei prodotti della pesca sbarcati nell'Ue è stato pari a 5,5 miliardi di euro, un valore analogo a quello registrato nel 2024. Lo comunica Eurostat. Il pescato dell'Ue, proveniente dalle sette zone marine contemplate dalle statistiche dell'Unione, è stimato a 3,3 milioni di tonnellate nel 2025.

Il valore del pescato sbarcato è più elevato in Spagna, che rappresenta il 31% del totale dell'Ue, seguita da Francia (18%) e Italia (12%).

In termini di peso, la flotta peschereccia spagnola ha catturato il 21% della massa totale di pesce pescato dall'Ue, seguita da Danimarca (16%) e Francia (14%). La maggior parte delle catture dell'Ue avviene nell'Atlantico nord-orientale.

Quasi tre quarti (72%) di tutti i prodotti ittici catturati dalla flotta dell'Ue nel 2025 provenivano dall'Atlantico nord-orientale. Le specie principali pescate in quest'area sono l'aringa (18% del totale), il melù (17%), lo spratto (15%) e lo sgombro (9%).

Il secondo volume di catture più elevato è stato registrato nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero, che hanno rappresentato l'8% del totale delle catture dell'Ue. Le specie principali in quest'area sono la sardina (19%) e l'acciuga (16%).

Un ulteriore 7% del pescato totale dell'Ue è stato catturato nell'Oceano Indiano occidentale, dove quasi l'intero quantitativo (94%) era costituito da tre specie di tonno: tonnetto striato (58%), tonno pinna gialla (29%) e tonno obeso (7%).

Le aree dell'Atlantico centro-orientale e dell'Atlantico sud-occidentale hanno contribuito ciascuna per il 5% al pescato totale.

Nell'Atlantico centro-orientale, le catture principali riguardano il sugarello (38%), il tonnetto striato (13%), il tonno pinna gialla (12%) e lo sgombro (9%).

Nell'Atlantico sud-occidentale, il pescato era composto principalmente da nasello (79%) e calamari (13%).

Il restante 2% del pescato totale è stato catturato nelle regioni dell'Atlantico nord-occidentale e sud-orientale.

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pesca Ue Dati Eurostat tonno
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