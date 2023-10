Razzante (Crst): "Possibile ritorno frange estremiste e di Isis in Europa"

"Oltre alla guerra il pericolo è il terrorismo. C'è da aspettarsi, purtroppo, un ritorno delle frange estremiste del terrorismo islamico e di Isis in Europa". Lo afferma all'Adnkronos Ranieri Razzante, esperto di geopolitica e direttore del Crst, Centro di Ricerca sulla Sicurezza e Terrorismo. "Abbiamo sottovalutato -osserva- sia la questione israeliana che la minaccia terroristica pensando che fosse stata affievolita dopo gli importanti successi contro Isis e Al Qaida" Hamas però secondo l'esperto, non ha smesso di "coltivare i contatti con la Jihad che, non dimentichiamolo, è la vera finalità dell'esistenza di Isis e Al Qaida".

"I fatti di Amburgo di ieri con la minaccia di attentato, stanno a dimostrare che il primo effetto della guerra di Hamas è stato già raggiunto, vale a dire l'effetto emulativo, terroristico. Ricordiamo che terrorismo significa incutere terrore e precarietà oltre che fare danni. Dopo i fatti di Israele e dopo la penetrazione, ancora tutta da spiegare, dei terroristi di Hamas, siamo tutti meno sicuri".

"E' chiaro che dobbiamo stare a fianco di Israele, perché stare al loro fianco significa proteggere sia l'integrità dell'area mediorientale tutta, anch'essa sottovalutata dalla politica internazionale, che la nostra integrità europea", conclude Ranieri Razzante.