Il re più ricco del mondo possiede 17.000 case, 38 jet privati e 52 yacht di lusso: ecco chi è

Si tratta del monarca della Thailandia, Rama X. Al potere dal 2016, deve la sua fortuna alla sua famiglia ma non solo

29 settembre 2025 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con 17.000 case, 38 jet privati, 300 auto e 52 yacht di lusso decorati con oro, il re della Thailandia è considerato il monarca più ricco del mondo. Al potere dal 2016, Rama X deve la sua fortuna alla sua famiglia, ma non solo.

Maha Vajiralongkorn', questo il suo vero nome, è salito al trono il 13 ottobre 2016 dopo la morte di suo padre, il popolare re Bhumibol Adulyadej. Oltre alla corona, ha quindi ereditato un patrimonio colossale, in particolare grazie al controllo dell'Ufficio dei beni della Corona, un'istituzione che fino al 2018 controllava i beni della monarchia. Secondo alcune informazioni, l'organizzazione controllerebbe 6.560 ettari di terreni di prim'ordine in Thailandia e altri 40.000 contratti di locazione a livello nazionale, di cui 17.000 a Bangkok si legge su linternaute.com.

A Bangkok, le sue migliaia di proprietà immobiliari generano ingenti redditi dagli affitti. M Rama X detiene anche azioni in grandi aziende del Paese, “principalmente nei settori delle telecomunicazioni e dell'energia”. E i suoi investimenti in questi settori strategici rivelano “un monarca capace di cogliere le opportunità” che gli si presentano per affermarsi.

