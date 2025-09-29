circle x black
Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan, salgono a 4 i morti

Otto i feriti. L'attacco durante una funzione domenicale a cui stavano partecipando centinaia di persone

Il luogo della sparatoria - (Afp)
29 settembre 2025 | 07.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' salito ad almeno quattro morti e altri otto feriti il bilancio della sparatoria condotta da un uomo armato in una chiesa mormone del Michigan, che ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto prima di aver dato fuoco all'edificio. Lo ha affermato la polizia locale spiegando che l'attacco alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Grand Blanc, una cittadina a 100 chilometri a nord-ovest di Detroit, è avvenuto durante una funzione domenicale a cui stavano partecipando centinaia di persone.

Il sospettato, identificato come Thomas Jacob Sanford, 40 anni, di Burton, Michigan, è stato poi ucciso a colpi d'arma da fuoco dalla polizia nel parcheggio della chiesa. Le autorità stanno indagando sull'incidente e lo hanno definito un "atto di violenza mirata", anche se il movente resta poco chiaro. "Stiamo ancora cercando di stabilire esattamente quando e da dove è partito l'incendio e come è iniziato", ha affermato il capo della polizia spiegando che l'aggressore è stato ucciso otto minuti dopo la sparatoria.

