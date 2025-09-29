Sono oltre un milione e trecentomila i cittadini chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Ieri l'affluenza è stata del 37,71%. Dopo il voto di ieri, atteso lo spoglio delle schede per la Valle d'Aosta

Urne aperte anche oggi, lunedì 29 settembre, nelle Marche per le elezioni regionali 2025. Ieri la prima giornata di voto che ha registrato un'affluenza del 37, 71% alle 23 di sera, quando si sono chiusi i seggi. Sono 1.325.689 i marchigiani chiamati al voto nelle 1.572 sezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del governatore. Gli elettori devono eleggere i 31 componenti, vale a dire il presidente della Giunta e 30 consiglieri, che daranno vita all'Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030).

Le operazioni di spoglio nelle Marche inizieranno, immediatamente dopo la chiusura dei seggi, a partire quindi dalle 15 di oggi, lunedì 29 settembre.

I candidati

Nelle Marche il sistema di voto è a turno unico e non è ammesso il voto disgiunto. Sono sei i candidati: la coalizione di centrodestra sostiene la ricandidatura del governatore uscente Francesco Acquaroli; il centrosinistra insieme al M5s l'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Gli altri candidati sono Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare), Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Valle d'Aosta, oggi lo spoglio per le regionali

In Valle d'Aosta le urne si sono chiuse ieri sera alle 23. L'affluenza definitiva al voto per il rinnovo del Consiglio regionale è stata del 62,98% pari a 65.014 votanti su 103.223. Nel 2020 (le elezioni si svolgevano su due giornate) l'affluenza per il rinnovo del Consiglio regionale era stata del 70,50%.

Erano 103.223 gli elettori chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio regionale e 97.402 per le amministrazioni di 65 Comuni della Regione, Aosta compresa. Per le regionali i cittadini non erano chiamati a scegliere direttamente il presidente, bensì a eleggere i 35 consiglieri dell'assemblea regionale che successivamente nomineranno il governatore.

Lo spoglio comincerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 8 per le regionali e martedì 30 settembre sempre alle 8 per le comunali.