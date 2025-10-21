circle x black
Sarkozy in carcere da oggi: deve scontare condanna a 5 anni

L'ex presidente francese ha lasciato la sua abitazione mano nella mano con Carla Bruni, salutando i suoi sostenitori

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy con la moglie Carla Bruni - (Afp)
21 ottobre 2025 | 09.48
Redazione Adnkronos
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy da oggi nel carcere di La Santé, per scontare la condanna a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti illegali alla sua campagna presidenziale del 2007 da parte di Muammar Gheddafi. Sarkozy diventa così il primo leader francese a essere incarcerato dai tempi di Philippe Pétain, il Capo di Stato collaborazionista nazista, detenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e dirigersi al carcere. ''Nicolas siamo con te'', hanno scandito i suoi sostenitori, circa un centinaio, applaudendo l'ex presidente. Carla Bruni e i figli di Sarkozy sono poi rientrati in casa. "Se vogliono assolutamente che dorma in prigione, dormirò in prigione, ma a testa alta", ha dichiarato alla stampa in seguito alla sentenza del 25 settembre.

Come vivrà l'ex presidente

Fonti carcerarie hanno riferito all'Afp che è probabile che venga alloggiato in una cella di nove metri quadrati nell'ala destinata al regime di isolamento. Tale disposizione, secondo il personale carcerario che ha richiesto l'anonimato in quanto non autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa, eviterebbe a Sarkozy contatti con altri detenuti o la possibilità che questi gli scattino fotografie con i numerosi telefoni cellulari introdotti clandestinamente. Nel regime di isolamento, i detenuti hanno diritto a un'ora di passeggiata giornaliera, svolta individualmente in un piccolo cortile.

Intanto il procuratore generale presso la Corte di cassazione, Rémy Heitz, ha dichiarato a Franceinfo che la visita che il ministro della Giustizia Gérald Darmanin intende fare a Sarkozy in carcere rischierebbe di "minare l'indipendenza dei magistrati ".

