Slovacchia ricorre contro Ue: sullo stop al gas russo deciderà la Corte di Giustizia

La Slovacchia ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Ue contro il divieto di importazione del gas russo a partire dal 2027, contestando una misura presa a maggioranza che in realtà, secondo Bratislava, sarebbe una sanzione.

La Slovacchia ha confermato di avere avviato un procedimento alla Corte di Giustizia dell'Ue a Lussemburgo contro il divieto di importare gas russo, che dovrebbe entrare in vigore l'anno venturo in tutta l'Unione. Lo riporta il Kyiv Independent. Il governo ungherese aveva avviato un ricorso simile, anche se non è chiaro cosa succederà ora, con il nuovo esecutivo guidato da Peter Magyar. La Slovacchia ha presentato ricorso il 24 aprile, ha detto al Kyiv Independent la portavoce del Ministero della Giustizia Barbara Skulova.

"Siamo preoccupati per le modalità di adozione di questo regolamento - ha detto il 17 aprile scorso il primo ministro slovacco Robert Fico - siamo convinti che nel caso specifico si tratti di un regime sanzionatorio, di una misura sanzionatoria. Pertanto, era necessario prendere questa decisione all'unanimità".

Skulova ha aggiunto che "una procedura simile può alterare l'equilibrio delle competenze all'interno dell'Unione Europea e indebolire la posizione degli Stati membri nel processo decisionale su questioni fondamentali". L'Ue ha adottato nel gennaio scorso il regolamento Repower Eu, che prevede l'eliminazione graduale dell'importazione di gas naturale russo entro novembre 2027 al più tardi.

Questo apre anche la strada all'eliminazione graduale del petrolio russo, mentre l'energia nucleare non è inclusa nel regolamento. La Slovacchia ha un contratto con la russa Gazprom che scadrà solo nel 2034. Se l'eliminazione graduale prevista dall'Ue deve essere rispettata, la Slovacchia rischia di dover comunque pagare Gazprom, ma senza ricevere gas. Il Paese rimane, insieme all'Ungheria, uno degli Stati dell'Ue più dipendenti dalla Russia per il suo approvvigionamento energetico: nel 2025 importava da Mosca l'86% del suo petrolio.