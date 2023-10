Si chiama Robert Card, la persona sospettata di essere l'autore delle sparatorie di massa a Lewsiton, nel Maine, dove almeno 22 persone sono state uccise. Card, 40 anni, è un ex ufficiale militare. Secondo i media americani, è "un'istruttore di armi da fuoco della riserva dell'esercito di stanza a Saco".

L'uomo sarebbe l'autore di due sparatorie allo Sparetime Recreation, una pista di bowling su Mollison Way e allo Schemengees Bar & Grille Restaurant su Lincoln Street.

Nato il 4 aprile 1983, Card secondo i primi elementi dell'indagine ha recentemente segnalato problemi di salute mentale, tra cui "sentire voci", e aveva minacciato di aprire il fuoco alla base della Guardia Nazionale di Saco. Recentemente è stato curato in una struttura psichiatrica per due settimane. I ricoveri risalirebbero all'estate del 2023. Secondo alcuni media locali, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente dalla polizia, avrebbe precedenti per aggressione.

Le autorità intanto hanno trovato la Subaru Outback bianca di Card vicino al molo delle barche di Lisbon su Frost Hill Avenue vicino alla Route 196.