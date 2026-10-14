Stripchat è piattaforma molto grande: ricorso respinto dal Tribunale Ue

il Tribunale dell'Ue ha respinto il ricorso di Stripchat, un sito di intrattenimento a luci rosse, contro la sua designazione come piattaforma online di dimensioni molto grandi. I giudici di Lussemburgo hanno confermato l’affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione a sostegno della designazione.

La Technius Ltd, proprietaria della piattaforma, nel febbraio 2023 essa ha dichiarato che il numero medio mensile di destinatari attivi di Stripchat nell’Unione Europea ammontava a circa 31,8 milioni. Dopo aver esaminato il metodo di calcolo usato dalla Technius, fondato su dati forniti dal servizio di analisi di marketing Similarweb, la Commissione Europea ha ritenuto che la riduzione operata a titolo delle 'visite di rimbalzo' avesse portato a sottostimare il numero.

A suo avviso, il numero medio mensile di visitatori unici di Stripchat superava in realtà i 62 milioni e, di conseguenza, superava ampiamente la soglia di 45 milioni prevista dal regolamento sui servizi digitali (Dsa). Il 20 dicembre 2023 l'esecutivo Ue ha quindi designato Stripchat come piattaforma online di dimensioni molto grandi, sottoponendola quindi ad obblighi supplementari e più rigorosi in materia di trasparenza, gestione dei rischi e controllo.

La Technius ha chiesto al Tribunale dell’Unione Europea di annullare la decisione, contestando, in particolare l’affidabilità dei dati utilizzati dalla Commissione e lamentando la violazione del principio di certezza del diritto. Per i giudici, la Commissione ha sufficientemente motivato la propria decisione.

Infatti, risulta "chiaramente" che la decisione si basava sugli stessi dati provenienti dalla Similarweb utilizzati dalla Technius per Stripchat e che la Technius considerava affidabili. La Commissione ha inoltre presentato in modo "trasparente" la metodologia utilizzata per calcolare il numero di visitatori unici e ha spiegato "adeguatamente" perché la metodologia utilizzata dalla Technius era inaffidabile.

Per quanto riguarda l’affidabilità della metodologia utilizzata dalla Commissione, il Tribunale constata che il dato dei visitatori unici, come definito dalla Similarweb, è già il risultato di un metodo di calcolo che comporta un filtraggio che elimina un numero significativo di visite di rimbalzo.

Di conseguenza, la Commissione ha fatto bene a fondarsi su questa metodologia, scartando al contempo quella adottata da Stripchat, che ha ridotto "artificiosamente" il numero effettivo dei suoi destinatari attivi nell’Unione.