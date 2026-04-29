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Stupri in Ue: aumento del 150% in 10 anni secondo Eurostat

Eurostat: stupri aumentati del 150% e violenze sessuali del 94% nell'Ue in dieci anni. I dati potrebbero essere influenzati anche dal maggiore tasso di denunce.

Parigi, l'aula di Tribunale in cui si è svolto un processo per presunte violenze sessuali che ha fatto molto clamore in Francia - Fotogramma/Ipa
Parigi, l'aula di Tribunale in cui si è svolto un processo per presunte violenze sessuali che ha fatto molto clamore in Francia - Fotogramma/Ipa
29 aprile 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In dieci anni nell'Ue le violenze sessuali sono raddoppiate (+94%), mentre gli stupri sono aumentati del 150%. Gli omicidi dolosi, per contro, sono scesi dell'11%, anche se negli ultimi anni si osserva una tendenza ascendente. Lo riporta Eurostat, precisando che gli incrementi potrebbero essere legati all'incremento dei tassi di denuncia dei primi due reati, per i quali è aumentata la consapevolezza nella società.

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Nel 2024, le autorità di polizia hanno registrato 256.302 reati di violenza sessuale nell'Ue, di cui 98.190 (il 38% del totale) erano stupri. Rispetto al 2023, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 5% (+12.097 casi) e gli stupri del 7% (+6.291).

I dati, nota Eurostat, mostrano una tendenza al rialzo per entrambe le tipologie di reato nell'ultimo decennio. Tra il 2014 e il 2024, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 94% (+124.350 casi) e gli stupri del 150% (+58.983). Durante questo periodo, i reati di violenza sessuale sono aumentati costantemente di quasi il 10% all'anno in media, e gli stupri del 7%.

Per contro, nel 2024 nell'Ue si sono registrati 3.953 omicidi intenzionali, con un lieve aumento dell'1% (+56 reati registrati dalla polizia) rispetto al 2023. D'altro canto, rispetto al 2014 (4.448 omicidi intenzionali), si è registrata una diminuzione dell'11% di questi reati.

Tra il 2014 e il 2024, il numero di omicidi dolosi ha subito delle fluttuazioni, raggiungendo il picco massimo nel 2015, con 4.616 reati denunciati. Dal 2016 in poi, c'è stata una tendenza al ribasso, con un calo dei reati a 3.735 nel 2019.

Nel 2020, questo calo si è arrestato e gli omicidi sono leggermente aumentati a 3.820, prima di diminuire nuovamente fino al punto più basso della serie nel 2021 (3.645). Dopo il 2021, la tendenza si è invertita, con un aumento dei reati ogni anno dal 2022 (3.838) al 2023 (3.897) e al 2024 (3.953). Anche con questo recente aumento, il livello del 2024 rimane al di sotto del picco di metà decennio (circa il 14% in meno rispetto al 2015).

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violenza su donne violenze sessuali Ue stupri Ue omicidi Ue
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