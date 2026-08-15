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Terremoto in Indonesia, il palazzo si sbriciola in pochi secondi - Video

Numerosi i video publicati sui social che mostrano edifici che crollano e persone che fuggono

15 agosto 2026 | 10.14
Redazione Adnkronos
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Un forte terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito questa mattina la regione di Flores, nell’Indonesia orientale, provocando vittime, crolli e frane. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i morti sono almeno 20 e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’allerta tsunami, scattata dopo il sisma, è stata successivamente revocata. Numerosi i video publicati sui social che mostrano edifici che crollano e persone che fuggono.

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