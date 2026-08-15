Un forte terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito questa mattina la regione di Flores, nell’Indonesia orientale, provocando vittime, crolli e frane. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i morti sono almeno 20 e le operazioni di soccorso sono ancora in corso. L’allerta tsunami, scattata dopo il sisma, è stata successivamente revocata. Numerosi i video publicati sui social che mostrano edifici che crollano e persone che fuggono.