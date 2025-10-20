Il presidente 'trema': "Ha 400 anni e una telecamera ci sbatte contro..."

Donald Trump si spaventa, un prezioso specchio alla Casa Bianca rischia di andare in frantumi. Durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese, il presidente degli Stati Uniti ha vissuto secondi 'di panico'. Colpa di un operatore che, con la telecamera, ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella Cabinet Room.

"Attenzione, attenzione... Non puoi rompere quello specchio, ha 400 anni. Una telecamera ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita... una telecamera ci sbatte contro: incredibile, ma sono i problemi della vita...", dice il presidente rivolgendosi a Albanese.