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L'Iran minaccia Barron Trump, il figlio del presidente non esce di casa

Il giovane, secondo il New York Post, conduce una vita sempre più riservata

Barron Trump - (Fotogramma)
Barron Trump - (Fotogramma)
28 agosto 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Iran mette una taglia su Barron Trump e il figlio del presidente Donald non esce di casa. Il ventenne conduce una vita sempre più riservata e lontana dai riflettori, anche a causa delle crescenti minacce alla sicurezza della famiglia presidenziale. Lo riferisce il New York Post, citando fonti vicine ai Trump, secondo cui il figlio ventenne del presidente "non esce di casa" e conduce una vita "piuttosto appartata".

Dopo aver concluso il secondo anno alla New York University, Barron avrebbe trascorso gran parte dell'estate con la madre Melania Trump nel golf club di famiglia a Bedminster, in New Jersey. A spingerlo a mantenere un basso profilo sarebbero anche i tentativi di assassinare il padre e, più recentemente, le minacce rivolte direttamente contro di lui dall'Iran: ambienti ultraconservatori iraniani hanno diffuso un video intitolato "Dove uccidere Barron Trump", sostenendo di monitorarne gli spostamenti e mettendo sulla sua testa una taglia da 10 milioni di dollari.

Secondo il quotidiano, Barron sarebbe stato profondamente colpito anche dall'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk, al quale era legato personalmente. "Questo è quello che succede quando ti esponi", avrebbe detto al padre nel comunicargli la notizia della morte di Kirk, secondo quanto raccontato da Maggie Haberman e Jonathan Swan nel loro libro "Regime Change". L'ufficio della First Lady, "alla luce delle recenti minacce", ha chiesto ai media di non pubblicare dettagli sulla vita privata del ventenne. Melania Trump, da sempre molto protettiva nei confronti del figlio, aveva già ottenuto nel 2022 dall'amministrazione Biden un'estensione della protezione del Secret Service per Barron.

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