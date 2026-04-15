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Turchia, sparatoria in una scuola media: almeno 4 morti

Ci sono anche una ventina di feriti. Il sospetto assalitore, che si sarebbe tolto la vita, aveva studiato in quell'istituto

Polizia turca - (Ipa)
Polizia turca - (Ipa)
15 aprile 2026 | 14.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di almeno quattro morti e una ventina di feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi 15 aprile in una scuola media di Kahramanmaraş, nel sud della Turchia. Lo hanno confermato le autorità, secondo quanto riferisce il giornale turco Daily Sabah. Tutto è avvenuto alla Ayşel Çalık Middle School nel distretto di Onikişubat.

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Il governatore Mükerrem Ünlüer ha confermato che c'è stata una sparatoria e ha confermato che ci sono vittime. Le prime notizie parlano di una ventina di feriti e di tre studenti che sarebbero stati uccisi insieme una persona tra i docenti.

Il sospetto assalitore sarebbe uno studente della scuola e secondo le autorità, riporta il giornale, si sarebbe tolto la vita dopo l'attacco in cui avrebbe utilizzato cinque armi da fuoco. In arrivo nella zona il ministro dell'Istruzione, Yusuf Tekin.

La notizia arriva all'indomani della sparatoria avvenuta in una scuola superiore a Sanliurfa, non molto distante da Kahramanmaraş. Qui il bilancio parlava di 16 feriti, fra i quali dieci studenti. L'assalitore, che in passato aveva studiato nell'istituto, si è poi tolto la vita, secondo il ministero degli Interni di Ankara.

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