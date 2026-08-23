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California, turista francese muore nella Death Valley: bloccato con l'auto nel fango a 47 gradi, aveva cercato aiuto

Dopo aver camminato per oltre 2 chilometri sotto il sole, l'uomo si è fermato e il suo compagno di viaggio ha continuato da solo verso Badwater Road, dove ha ricevuto aiuto da un automobilista

La Valle della Morte - (Ipa)
La Valle della Morte - (Ipa)
23 agosto 2026 | 19.26
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Un turista francese di 68 anni, Pierre Michel Formosa, è morto mentre stava attraversando il parco nazionale della Death Valley, in California, quando il veicolo sul quale viaggiava è rimasto intrappolato nel fango e la temperatura era di 47 gradi centigradi. Lo riporta l'emittente Bfmtv citando quanto riferito dal Servizio dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti sul suo sito web. Formosa viaggiava insieme a un altro cittadino francese e i due hanno deciso di abbandonare il veicolo e proseguire a piedi verso la Badwater Road, una popolare meta turistica, per cercare aiuto. Dopo aver camminato per oltre 2 chilometri sotto il sole, Formosa si è fermato e il suo compagno di viaggio ha continuato da solo verso Badwater Road, dove ha ricevuto aiuto da un automobilista.

Secondo il Servizio dei Parchi Nazionali degli Stati Uniti, il cittadino francese è stato localizzato durante un'operazione di ricerca e soccorso su larga scala, che ha coinvolto anche un elicottero della California Highway Patrol, a circa 2,5 chilometri da Badwater Road. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. "Questo è un monito straziante su quanto velocemente le condizioni qui possano diventare pericolose", ha detto Mike Reynolds, direttore del Parco Nazionale della Death Valley, offrendo le sue "più sentite condoglianze" alla famiglia e agli amici del turista francese.

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valle della morte turista francese valle della morte death valley pierre michel formosa
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