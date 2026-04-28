Violenza donne: Morace (M5S) incalza l'Italia sul voto Ue per reato stupro in assenza di consenso

Il Parlamento Europeo ha approvato oggi a Strasburgo una risoluzione in cui chiede alla Commissione di presentare una "proposta legislativa che afferma una cosa sacrosanta: è stupro se non c’è consenso. L’esatto opposto del ddl Bongiorno sulla violenza sessuale, che non introduce il principio del consenso esplicito e prevede elementi che spostano il focus sulla vittima anziché sull’aggressore". Lo afferma Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

Nel testo votato dal Parlamento Europeo, aggiunge Morace, "si chiede inoltre di inserire la violenza di genere come nuovo reato europeo e si propongono nuove misure per garantire alle donne vittime di stupro il pieno accesso ai servizi medici, compreso l'aborto. Sui diritti delle donne la politica doveva essere unita e invece Fratelli d’Italia ha votato contro, la Lega si è astenuta, Forza Italia si è spaccata".

Per Morace, "hanno perso l’occasione di dimostrare di essere forze politiche al passo con i tempi e in linea con il sentire della stragrande maggioranza dei cittadini, che vuole una definizione di stupro basata sull'assenza di consenso. L’Italia si adegui, ma soprattutto la Commissione Europea intervenga, perché le richieste votate oggi dal Parlamento Europeo tutelano le donne con i fatti", conclude.