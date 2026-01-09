circle x black
Cerca nel sito
 

Kate Middleton compie 44 anni, la cena in famiglia e i regali 'divertenti'

L'ex maggiordomo reale Grant Harrold: "È possibile che si svolga il giorno stesso del compleanno, a meno che William non abbia organizzato qualcosa in privato"

Kate Middleton - fotogramma/ipa
Kate Middleton - fotogramma/ipa
09 gennaio 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La principessa del Galles compie oggi 44 anni e probabilmente inizierà il nuovo anno con festeggiamenti in famiglia. L'ex maggiordomo reale Grant Harrold ha rivelato in un'intervista a Heart Bingo come la famiglia reale festeggia i propri compleanni, fornendo alcuni indizi su come potrebbe essere la festa per la principessa Kate. Innanzitutto, Harrold ha previsto "più una cena intima in famiglia" che una festa su larga scala. La principessa Kate e il principe William sono noti per godersi momenti di intimità con la famiglia, in particolare con i loro figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

"Tutti i compleanni reali vengono sempre festeggiati, anche se non si tratta di grandi festeggiamenti", ha detto Harrold. "Quando lavoravo per il re, organizzava una cena privata. Non era una grande riunione di famiglia, era solo una cena privata. Posso quasi garantire che il re organizzerà comunque una festa di compleanno per sua nuora. È possibile che si svolga il giorno stesso del compleanno, a meno che William non abbia organizzato qualcosa in privato", ha continuato.

Per quanto riguarda i regali, Harrold fa notare che i reali amano le sorprese divertenti: "Kate potrebbe ricevere qualcosa di un po' divertente perché ai reali piace fare regali così. Mentre ci sono un paio di opzioni per i regali da parte di William: potrebbe trattarsi di gioielli o di qualcosa che le serve per la casa, o potrebbe essere un mix di entrambi". Qualcosa per l'arredamento della casa sarebbe un regalo appropriato, dato che il principe e la principessa del Galles si stanno attualmente ambientando nella loro nuova "casa per sempre". La famiglia si è trasferita da qualche mese a Forest Lodge, una proprietà a Windsor Great Park più grande di quella dove abitavano prima e che continuerà a essere la loro base anche quando William diventerà re. Secondo Harrold, "William potrebbe regalare anche un viaggio a Kate, dato che alla coppia piace trascorrere del tempo lontano da casa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
principessa del Galles famiglia reale compleanno regali
Vedi anche
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza