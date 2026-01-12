circle x black
Meghan Markle torna in Gran Bretagna: è la prima volta dopo quattro anni

Se, come previsto, al secondogenito di re Carlo verrà concessa la sicurezza, la duchessa del Sussex accompagnerà il il principe Harry a un evento degli Invictus Games a Birmingham

12 gennaio 2026 | 11.39
Redazione Adnkronos
Meghan Markle tornerà la prossima estate in Gran Bretagna per la prima volta dopo quattro anni. Se, come previsto, al secondogenito di re Carlo verrà concessa la sicurezza, la duchessa del Sussex accompagnerà il il principe Harry a un evento degli Invictus Games a Birmingham. Secondo il Sun, dopo aver accompagnato il marito alle edizioni precedenti in Canada e Germania, Meghan spera di essere il 10 luglio alla festa nella città delle West Midlands. Se accadesse, sarebbe la prima volta che torna nel Regno Unito da quando prese parte al funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022.

La decisione farebbe seguito alle conclusioni del mese scorso secondo cui il Ravec, un comitato di esperti di polizia, reali e governativi, ha concluso che il principe Harry necessita di protezione ufficiale quando si reca nel Regno Unito. Secondo quanto riportato dal Sun, il comitato sta ora supervisionando i piani di sicurezza armata richiesti dal principe per la sua visita. Una fonte interna ha affermato: "La sicurezza sarà sempre il fattore decisivo in questa situazione".

Meghan, che vive assieme al marito e ai figli a Montecito, in California, non ha più messo piede nel Regno Unito dal 2022. Nel corso degli anni, la duchessa ha partecipato regolarmente agli eventi di Harry per i soldati feriti. Al momento non è noto se i loro figli Archie, di sei anni, e Lilibet, di quattro, li raggiungeranno agli Invictus Games di Birmingham. I bambini hanno visitato il Regno Unito durante il Giubileo di Platino della Regina nel giugno 2022, sebbene siano stati tenuti lontani dai riflettori. E' stato inoltre riferito che il principe Harry desidera realizzare un sogno: far pronunciare al padre il discorso di apertura dei giochi del prossimo anno.

Una mossa del genere sarebbe vista come un importante ramoscello d'ulivo dopo la faida del principe con il resto della famiglia reale, dopo che si era ritirato dagli incarichi ufficiali e aveva pubblicato affermazioni offensive nel suo libro di memorie 'Spare' nel 2023. Negli ultimi anni, re Carlo ha visto brevemente il figlio minore solo due volte e gli addetti ai lavori affermano che i due sono intenzionati a mettere da parte le loro divergenze.

