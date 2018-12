'X Factor', come vedere la finale

I finalisti (da sinistra) Anastasio, Luna, Bowland e Naomi (FOTOGRAMMA/IPA)

Tutto pronto per la finale di X Factor al Forum di Assago. A sfidarsi nell'ultima puntata di questa 12esima edizione dello show a caccia di talenti sono Naomi, i Bowland, Anastasio e Luna. Ospite d'eccezione per duettare con i finalisti è Marco Mengoni. E il supercast si arricchisce con le esibizioni dei Muse, Ghali e i The Giornalisti.

Insomma, una festa della musica che potrebbe però segnare la fine di un'epoca per il programma che, salvo sorprese, sembra destinato a restare senza due suoi giudici 'cult', Fedez e Manuel Agnelli. Anche se, come sottolineato da Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky Italia, "onestamente non ne abbiamo ancora parlato e ci prendiamo del tempo. Siamo aperti a tutto ma la nostra intenzione è sempre tentare di sorprendere il pubblico".



DOVE VEDERLA - Di certo, nel 2019 ci sarà Alessandro Cattelan: "Ho firmato il contratto anche per il prossimo anno" ha detto il conduttore, che intratterrà i circa 7mila fan attesi al Forum e gli oltre due milioni da casa dove, per appassionati e non, sarà possibile seguire la super serata sia su Sky Uno che in chiaro su TV8.

Uno spettacolo in cui, ha aggiunto Hartmann, ci sarà spazio per una riflessione sulla tragedia della discoteca di Corinaldo: "Sentiamo la responsabilità di parlare a un pubblico così giovane e non potevamo fare finta di niente".