Film candidati agli Oscar, dove vederli

Emma Stone in 'La favorita' (Foto dal profilo Instagram della 20th Century Fox Italia)

Saranno A Star is Born, BlacKkKlansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma e Vice-L'Uomo nell'ombra a contendersi l'Oscar come Miglior Film. A guidare la corsa dei premi cinematografici più ambiti, con 10 nomination ciascuno, sono 'Roma di Alfonso Cuaròn, che ha già vinto il Leone d'oro a Venezia e il Golden Globe come Miglior Film, e 'La favorita' di Yorgos Lanthimos.

Il film del regista messicano, girato in bianco e nero nel suo Paese, ripercorre i ricordi della sua infanzia, tra biografia e finzione. Ambientato negli anni Settanta, è incentrato su una famiglia che vive a Colonia Roma, un quartiere di Città del Messico. Oltre a poterlo vedere in sala, 'Roma' è disponibile anche su Netflix.

Anche 'La favorita' è ancora sul grande schermo. Vincitore del Gran Premio della Giuria alla 75esima Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, con tre magnifiche protagoniste (Emma Stone, Rachel Weisz - entrambe candidate come Migliore attrice non protagonista - e Olivia Colman, che si è già aggiudicata la Coppa Volpi e un Golden Globe e ora è candidata anche agli Oscar per la Miglior Attrice), è ambientato nei primi anni del XVIII secolo. Mentre imperversa la guerra con la Francia, la fragile e instabile Regina Anna (Olivia Colman) siede sul trono inglese ma il regno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah (Rachel Weisz). Quando a corte arriva Lady Abigail (Emma Stone), le due sfrutteranno la situazione politica per diventare la favorita della Regina.

'A Star is Born', di e con Bradley Cooper (candidato come Migliore attore protagonista) alla sua prima esperienza da regista insieme a Lady Gaga (in gara come Migliore attrice protagonista), grande favorito ai Golden Globe (dove invece è riuscito a conquistare solo il premio alla Miglior canzone originale), non è più in sala ma è possibile vederlo in dvd. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore (la quarta), Cooper interpreta l’esperto musicista Jackson Maine, che scopre -e se ne innamora- la combattuta artista Ally (Gaga). Ha da poco dato chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato personale della loro relazione sta perdendo colpi, per colpa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni.

'Vice' è invece ancora sul grande schermo (e disponibile anche in dvd). Con 8 nomination, è un’audace e sovversivo biopic. Dallo sceneggiatore e regista premio Oscar Adam McKay ('La grande scommessa'), è uno sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa al potere dell’ex vicepresidente Dick Cheney, da stagista del Congresso a uomo più potente del pianeta. A interpretare il ruolo del protagonista – il riservatissimo uomo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant'anni – è il Premio Oscar Christian Bale, candidato come Migliore attore.

E' possibile ancora vedere sul grande schermo anche 'Bohemian Rhapsody' (disponibile anche in dvd), biopic sulla nascita e il successo dei Queen. Il film diretto da Bryan Singer ha già conquistato il Globo d'Oro come Miglior film drammatico e per il Miglior attore a Rami Malek, che sul grande schermo veste i panni dello scomparso frontman Freddie Mercury. 'Green Book' di Peter Farrelly, con 5 nomination, sarà al cinema dal 31 gennaio. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip (dal candidato all'Oscar come Miglior attore protagonista) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley (Mahershala Ali, in gara come Migliore attore non protagonista ) e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.

'Black Panther', candidato a 7 Oscar, è disponibile in dvd e su Sky on demand. Diretto da Ryan Coogle, regista di Creed – Nato per combattere, è il 18esimo film dell’Universo cinematografico Marvel e vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Ambientato dopo gli eventi raccontati in 'Captain America: Civil War', vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo.

In qualche sala è ancora possibile vedere 'BlacKkKlansman', film del visionario Spike Lee. Disponibile anche in dvd e su Sky Primafila, è ambientato nei primi anni '70, in un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti infuria la lotta per i diritti civili. Adattamento cinematografico del libro 'Black Klansman' scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth, parla proprio di Stallworth (interpretato da John David Washington), primo detective afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs che si imbarca in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.