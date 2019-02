Mirabilandia, al via il casting

Ballo, recitazione e canto per esibirsi nel più grande parco divertimenti d’Italia. Questi i requisiti per il casting in programma il 16 febbraio alle 10.30 all’Area Dance di Milano (via Giovanni Battista Cassinis 33), in vista della stagione 2019 di Mirabilandia, che si preannuncia come una delle più importanti degli ultimi anni, anche in vista dell’apertura della nuova area Ducati World. Il parco ravennate ricerca venti talenti femminili e maschili con buone capacità canore e attoriali, in grado di interpretare ruoli diversi in stile musical. Nella scelta dei ballerini, invece, sono richieste una buona tecnica classica e moderna, oltre alla versatilità nei diversi stili di danza.

I candidati potranno esibirsi per dimostrare il proprio talento e avere l’opportunità di entrare nell’internazionale contesto lavorativo di Mirabilandia, con un’offerta che comprende un contratto a tempo determinato, vitto e alloggio. È richiesta la disponibilità dall’11 marzo al 15 settembre o al 3 novembre, a seconda del ruolo per cui si verrà selezionati. Per partecipare all’audizione occorre essere maggiorenni e inviare entro giovedì 14 febbraio un curriculum e un video cantato e ballato all’indirizzo mail castingmirabilandia@gmail.com e sperare di superare la prima selezione.

Gli artisti scelti nella prima fase saranno contattati e convocati per l’appuntamento del 16 febbraio alle 10.30 all’Area Dance di Milano, al quale dovranno presentarsi muniti di CV e foto. I ballerini/e dalle ore 11 saranno chiamati a eseguire coreografie d’insieme insegnate in sede di audizione. Dalle 14.30 i cantanti attori/attrici dovranno invece presentare un proprio monologo brillante recitato, oltre a coreografie d’insieme mostrate durante l’audizione. Quattro i brani musicali da preparare, due per gli uomini e due per le donne, che sarà necessario fornire su supporto usb.

Per le donne 'One night only' (Beyoncè, Anika Noni Rose and Sharon Leal) e 'This is me' (Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble). Per gli uomini 'The greatest show' (Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, Zendaya & The Greatest Showman Ensemble) e 'Bohemian Rhapsody' (Freddy Mercury).

Mirabilandia si articolo su uno spazio di 850mila metri quadrati con 47 attrazioni, 5 aree tematiche, 15 show, 25 punti ristoro, 20 negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall’apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all’avanguardia rendono il parco da guinness dei primati. Divertical, per esempio, è il più alto water coaster al mondo, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente.

Nel 2014 è stata inaugurata, poi, Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Sfida a Hot Wheels city”, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Nel 2017 nel parco è arrivata anche la realtà virtuale a bordo del Master Thai, il primo duelling coaster che regala un’esperienza immersiva straordinaria.

Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20mila mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2mila mq. La grande novità del 2019 è il Ducati World, ovvero 35mila mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti. Attesissimo l’esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti.