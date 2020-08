Sting annulla due concerti, sta male?

(Foto Fotogramma/Ipa)

Due stop in due giorni. Preoccupa la salute di Sting che ha cancellato il concerto di oggi a Tollwood, Monaco di Baviera (Germania) - come si legge sul sito - "perché sta ancora poco bene e gli è stato consigliato di non esibirsi dal suo medico". Lunedì, con un altro messaggio pubblicato sul suo sito ufficiale e via social, l'artista aveva annullato anche il live al Jazz Festival di Gand, in Belgio, sempre per "ordine del dottore".

I fan, preoccupati, oltre ad augurargli di guarire in fretta, si chiedono cosa stia accadendo all'ex Police.