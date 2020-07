'Jova Beach Party' tra spazio e Paradiso

Il 'Jova Beach Party' a Linate (FOTOGRAMMA)

Un post con la foto dall'alto della folla oceanica e un piccolo cuore. E' il ringraziamento che Jovanotti affida ai social dopo il concerto di chiusura del 'Jova Beach Party' che, sabato sera, ultimo giorno d'estate, si è tenuto a Linate per la sua ultima tappa.



Una festa da 100mila persone tra la pista d'atterraggio e il prato dell'aeroporto milanese, chiuso per lavori di ristrutturazione. Tra gli ospiti Tommaso Paradiso - di fresca separazione dai Thegiornalisti - con cui Lorenzo ha cantato per la prima volta live 'La Luna e la gatta' assieme a Takagi&Ketra - poi Salmo e Luca Parmitano, in collegamento dalle stelle nella stazione spaziale internazionale, per una versione inedita di 'Non m’annoio'.