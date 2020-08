Vince 1 mln al quiz di Scotti senza sapere la risposta, concorrente si confessa

A 'Chi vuol essere milionario?', il manager pescarese Enrico Remigio ha vinto 1 milione di euro, entrando di diritto nella storia del quiz condotto da Gerry Scotti. La domanda che gli ha regalato la vittoria era: "Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?". Remigio ha dato la risposta esatta, scegliendo fra quattro opzioni, ovvero "Le iniziali della figlia" ('Il simbolo della pace', God bless America' e 'Gene Was here' le altre tre).

Bravo Remigio ma sicuramente anche fortunato visto che, come ha confessato lui stesso in una intervista al Corriere della Sera, la risposta esatta non la conosceva: "Ci sono arrivato con un misto di ragionamento e istinto: alla fine mi è arrivata l’illuminazione, ma la componente di fortuna è innegabile", e del resto anche le domande che precedevano quella finale le ha centrate con lo stesso metodo, "ragioni, vagli le possibilità e scegli: audaces fortuna iuvat", la fortuna aiuta gli audaci. "La prima sensazione è stata quella di incredulità; quando giochi certo che speri di vincere, ma sai che è praticamente impossibile", afferma Remigio che vive a Singapore ma ora afferma di voler tornare in Europa, e aggiunge: "Poi è arrivata la gioia, capisci che ti è capitato qualcosa di unico".

"Vivo all’estero da tanti anni e non seguo più di tanto la tv italiana, ma 'Chi vuol essere milionario?' è uno dei pochi programmi che ho sempre guardato, è una sfida che ho sempre pensato di poter affrontare", confessa poi Remigio che quanto all'uso che farà della vincita dice: "Non ho spese immediate da affrontare, non c’è un sogno che volevo realizzare. In un’epoca di incertezza sul futuro, è un cuscinetto che mi dà la possibilità di ricominciare dove voglio, magari tornare in Europa; insomma è un’ottima base su cui fare affidamento".

Enrico Remigio, nella puntata di ieri sera, è stato il quarto concorrente ad aggiudicarsi il massimo del montepremi nella storia ventennale di 'Chi vuol essere milionario?'. L’ultima vincita milionaria risale a 9 anni fa, quando, nel 2011, la casalinga pavese Michela De Paoli rispose esattamente alla domanda delle domande senza utilizzare nessuno dei quattro aiuti a sua disposizione. Prima di lei, nel 2004, fu la volta dello studente d’ingegneria Davide Pavesi. Prima ancora, nel 2001, l’impiegata di Pistoia Francesca Cinelli vinse 1 miliardo di lire.