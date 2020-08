Sanremo, è ancora record: 54% di share

(Fotogramma /Ipa)

È ancora record per il festival di Sanremo di Amadeus. Che ottiene nella serata delle cover il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chambretti) per una terza serata della kermesse. La media d'ascolto dell'intera serata è stata di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Lo scorso anno l'ascolto medio della serata dedicata a cover e duetti fu di 9.409.000 spettatori con il 46,7%.

La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l'intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì. La seconda parte (dalle 23.51 all'1.59) è stata vista da 5.636.000 spettattori con il 57,2% di share. La serata delle cover targata Amadeus batte decisamente quella del Baglioni Bis, che ottenne l'anno scorso 10.851.000 spettatori con il 46,4% nella prima parte e 5.126.000 spettatori con il 49,1% nella seconda parte.

Nella serata di ieri, l'omaggio dei Big in gara al 70esimo di Sanremo, impegnati in duetti sulle note dei brani che hanno segnato la storia del Festival. Roberto Benigni incantatore porta il 'Cantico dei Cantici' all'Ariston, Mika canta De Andrè. CR7 all'Ariston per il debutto sanremese di Georgina, e Amadeus diventa 'mezzo juventino'.