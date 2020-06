Coronavirus, il web si interroga: "Montalbano è 'Salvo'?

Luca Zingaretti (foto Fotogramma)

Dopo la notizia dell’isolamento del fratello Nicola a causa del Coronavirus che lo ha colpito, i fan di Luca Zingaretti si interrogano sul web circa le condizioni di salute dell’attore, tra ironia e affettuosa partecipazione. "Ma Zingaretti (Luca) è ‘Salvo’? Come Montalbano? O sta in isolamento pure lui?", si interroga Esse Simo, ironizzando sul nome del celebre commissario interpretato dal fratello del presidente del Lazio. "La domanda sorge spontanea (e con gioco di parole): ma Montalbano è Salvo o guarderà l’esordio dei due nuovi episodi in isolamento precauzionale?", le fa eco Antonella, riferendosi alla nuova serie dell’amatissimo commissario in partenza su Rai1 lunedì 9 marzo. "Data la somiglianza dei Fratelli Zingaretti, Luca può guidare la giunta regionale (guardando in tv i nuovi episodi) almeno fino al ritorno di Nicola", propone Maria. A chiudere il giro di commenti ci pensa Rita: "'Nico' avrà fatto strage intorno a lui... ha pure la zeppola!", ironizza l’internauta.